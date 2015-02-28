Песков: Расследование должно прояснить роль спутницы Немцова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Расследование убийства политика Бориса Немцова в центре Москвы должно прояснить роль девушки, сопровождавшей его в момент преступления. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что он был с девушкой, мы будем ждать результатов расследования официальных органов, чтобы прояснить роль этой девушки", — заявил Д. Песков.

В Москве поздно вечером в пятницу был убит известный политик Борис Немцов. Неизвестный четыре раза выстрелил в Б. Немцова. От полученных ранений политик скончался.