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Песков: Позиции России и Армении по Украине диаметрально расходятся

Песков: Позиции России и Армении по Украине диаметрально расходятся Позиции Москвы и Еревана по Украине диаметрально расходятся, Россия продолжит настойчиво объяснять свою правоту.
В регионе
19 февраля 2024 г. 14:03
Песков: Позиции России и Армении по Украине диаметрально расходятся

Позиции Москвы и Еревана по Украине диаметрально расходятся, Россия продолжит настойчиво объяснять свою правоту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения не является союзником РФ по вопросу Украины.

"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит в Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту", - подчеркнул представитель Кремля.

На встрече с представителями армянской диаспоры Германии Пашинян в очередной раз заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya və Ermənistanın Ukrayna ilə bağlı mövqeyi tamamilə fərqlənir
Версия на английском языке Peskov: Positions of Russia and Armenia on Ukraine diametrically different

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