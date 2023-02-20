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Песков не исключил встречу Путина с членом ЦК компартии Китая Ван И

Песков не исключил встречу Путина с членом ЦК компартии Китая Ван И Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета компартии Китая Ван И вскоре посетит Москву с визитом.
В регионе
20 февраля 2023 г. 13:33
Песков не исключил встречу Путина с членом ЦК компартии Китая Ван И

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета компартии Китая Ван И вскоре посетит Москву с визитом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не исключил, что Ван И в ходе визита может встретиться с президентом Владимиром Путиным.

По словам Пескова, отношения между двумя странами носят многоплановый и союзнический характер.

"Повестка дня понятна и весьма обширна, поэтому есть о чем поговорить", - заключил пресс-секретарь.

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Версия на английском языке Peskov: Putin may meet China’s Wang Yi

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