Песков не исключил встречу Путина с членом ЦК компартии Китая Ван И

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета компартии Китая Ван И вскоре посетит Москву с визитом.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета компартии Китая Ван И вскоре посетит Москву с визитом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не исключил, что Ван И в ходе визита может встретиться с президентом Владимиром Путиным.

По словам Пескова, отношения между двумя странами носят многоплановый и союзнический характер.

"Повестка дня понятна и весьма обширна, поэтому есть о чем поговорить", - заключил пресс-секретарь.