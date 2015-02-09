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    Первый твит президента Турции посвящен борьбе с курением

    Тайип Эрдоган призвал сограждан к мужеству для преодоления вредной привычки

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Первая запись президента Турции Тайипа Эрдогана в микроблоге Twitter, опубликованное в понедельник, посвящено борьбе с курением.

    "Удалим из нашей жизни вредные привычки, особенно курение во имя здорового поколения и будущего нашей страны", - написал Эрдоган.

    Он также призвал своих сограждан к мужеству для преодоления вредной привычки.

    Ранее президент Турции не раз выступал с критикой Twitter в связи с публикацией компромата на членов турецкого правительства. В марте прошлого года Twitter был заблокирован на всей территории Турции по решению суда. Однако в начале апреля Конституционный суд признал, что блокировка сервиса микроблогов нарушает права пользователей и постановил отменить данное решение.

    Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что в Турции подписчиками Twitter являются около 15 миллионов человек.

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