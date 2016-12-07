Первый президентский визит Мирзиёев совершит в Россию

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Свой первый официальный визит в роли главы государства избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит в Россию, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Высокопоставленный источник в правительстве Узбекистана уточнил, что узбекские ведомства уже начали подготовку к визиту, который состоится в начале следующего года, после инаугурации Мирзиёева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете "Известия", что в Кремле положительно расценивают намерение нового лидера Узбекистана совершить первый официальный визит в Москву.

В минувшее воскресенье в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиеёв.

По данным ЦИК республики, за Ш.Мирзиёева проголосовали подавляющее большинство избирателей — 88,61% (или 15,906 миллиона человек). За Хатамжона Кетмонова — 3,73% — более 669 тыс. человек, за Наримана Умарова проголосовали 3,46% избирателей — более 619 тыс. человек, Сарвар Отамуратов получил 2,35% голосов — более 421 тыс. избирателей.