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Первый полет турецкого военного самолета пятого поколения MMU ожидается в этом году

Первый полет турецкого военного самолета пятого поколения MMU ожидается в этом году Военный самолет пятого поколения MMU - один из самых амбициозных технологических проектов Турции, реализация которого продолжается активными темпами с участием 3 тыс. специалистов. Его первый полет запланирован уже на текущий год.
В регионе
27 апреля 2023 г. 14:40
Первый полет турецкого военного самолета пятого поколения MMU ожидается в этом году

Военный самолет пятого поколения MMU - один из самых амбициозных технологических проектов Турции, реализация которого продолжается активными темпами с участием 3 тыс. специалистов. Его первый полет запланирован уже на текущий год.

Как передает Report, об этом Anadolu заявил главный конструктор MMU Эмре Йабан.

По его словам, компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) начала работы над проектом в 2006 году и на сегодняшний день разработка находится на завершающей стадии.

Он отметил, что ранее благодаря проекту другого отечественного самолета - HÜRKUŞ - разработчики накопили значительный опыт, в частности, в плане проектировки боевой машины, этапов работы и формирования инфраструктуры. Важным опытом стала также разработка вертолета GÖKBEY и легкого штурмовика HÜRJET.

"Мы планируем сформировать отечественную базу военной авиации, с тем, чтобы летать на отечественных самолетах с системами, разработанными турецкими компаниями. Вот в чем значимость проекта самолета пятого поколения. На пути к серийному производству будет разработано 7 прототипов. Затем начнутся испытания систем, летные и наземные тестирования. Планируем осуществить первые поставки самолета в ВВС Турции уже к 2028 году", - сказал Йабан.

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