Военнослужащего российской военной базы в Гюмри могут судить в Ростове-на-Дону

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Уголовное дело в отношении военнослужащего 102-й российской военной базы Валерия Пермякова, который обвиняется в убийстве семи членов армянской семьи Аветисян может прийти на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель суда Михаил Птицын.

"На данный момент Пермяков проходит в Гюмри психолого-психиатрическую экспертизу. Пока окончательно не решено, в каком военном суде будет слушаться дело, в Ереване или Ростове-на-Дону, но дело по подсудности принадлежит Северо-Кавказскому военному окружному суду", – заявил Михаил Птицын.

Издание напоминает, что обвиняемый рядовой Валерий Пермяков 12-го января этого года самовольно покинул расположение части в армянском городе Гюмри. Его задержали меньше чем через сутки после расстрела семьи Аветисян. Пермяков был задержан российскими пограничниками при попытке незаконно пересечь армяно-турецкую границу.