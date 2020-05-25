Перестрелка в Москве, 9 задержанных - ВИДЕО

Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве по факту перестрелки.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она.

По информации источника в правоохранительных органах, задержанные оказались приезжими из города Оренбург. "Всего задержаны четыре человека, в том числе и раненый. Роль каждого в перестрелке устанавливается. Все они жители Оренбурга", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Вечером 23 мая на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. С целью их розыска был объявлен план "Перехват". Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. По данным Следственного комитета, ранен один человек. По словам источника в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".