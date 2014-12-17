Переговоры "шестерки" и Тегерана по ИЯП завершились в Женеве

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Политические директора "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) и Ирана завершили восьмичасовые переговоры с участием ЕС по ядерной программе Тегерана.

Генеральный директор по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции Николя Де Ривьер сообщил журналистам, выходя из здания представительства Евросоюза (где проходили переговоры), что атмосфера была "достаточно теплой".

В ноябре 2013 года в Женеве "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия) и Иран договорились подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций. Спустя год такое соглашение не было выработано в срок — к 24 ноября, существует лишь "промежуточный план действий". Стороны продлили переговоры до конца июня, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".