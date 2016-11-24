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    Перед зданием мэрии Аданы произошел взрыв: двое погибли, 21 ранен - ОБНОВЛЕНО

    На место происшествия прибыли многочисленные машины скорой помощи и сотрудники полиции

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва перед зданием мэрии в турецком городе Адана может возрасти.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении CNNTürk сказал председатель большого городского муниципалитета Аданы Хусейн Созлу.

    По его словам, заминированный автомобиль был припаркован у входе в здание мэрии: "Двое погибли, 21 человек получил ранения. Число погибших может вырасти".

    *** 9:46

    В турецком городе Адана перед зданием мэрии произошел взрыв. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, взрыв прогремел в автопарке. 

    На место происшествия прибыли многочисленные машины скорой помощи и сотрудники полиции.

    Согласно информации, в результате взрыва двое человек погибли, 17 получили ранения. На автостоянке сгорело много автомобилей.

    По предварительным данным, взрыв произошел в результате взрыва заминированного автомобиля. 

    Турецкий министр по вопросам Евросоюза Омар Челик написал в twitter, что в результате взрыва пострадало большое количество людей.

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