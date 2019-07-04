Перед зданием грузинского парламента митингующие организовали концерт

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента началась очередная акция.

Как сообщает грузинское бюро Report, на продолжающейся уже 15 дней акции протеста организован концерт под лозунгом "Музыканты против оккупации".

Перед участниками акции выступают известные музыканты и музыкальные коллективы, которые исполняют произведения в различных стилях и жанрах.

На музыкантах майки с надписью "Гахария, иди домой!".

По словам организаторов, сегодняшняя акция является культурным протестом. Митингующие требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария.