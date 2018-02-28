Пассажирский автобус попал в страшное ДТП в России, много погибших - ВИДЕО

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Во вторник, 27 февраля, в Иглинском районе Башкирии (Российская Федерация) произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и фуры.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, имеется информация о девяти погибших.

Еще трое пострадавших в ДТП на федеральной автодороге М5, близ населенного пункта Улу-Теляка, с различными травмами госпитализированы в ближайшие больницы.

"Все взрослые, состояние у всех - средней тяжести", - сказал собеседник агентства.