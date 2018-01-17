Пассажирские самолеты в Турции будут сопровождать вооруженные полицейские

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ С марта этого года в Турции пассажирские самолеты будут сопровождать сотрудники полиции особого назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, эта служба будет применяться в соответствии с утверждением соответствующего закона Великим Национальным Собранием Турции.

В сообщении отмечается, что сотрудники полиции будут вооружены.

Тем не менее, не на всех самолетах предусмотрено наличие сотрудников полиции особого назначения, которые будут исполнять свои служебные обязанности только на рейсах, считающихся рискованными.