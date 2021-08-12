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Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров

Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров Пассажирам упавшего Ми-8 удалось выплыть с глубины восемь-девять метров.
В регионе
12 августа 2021 г. 10:05
Пассажирам упавшего на Камчатке Ми-8 удалось выплыть с глубины 9 метров

Пассажирам упавшего Ми-8 удалось выплыть с глубины восемь-девять метров.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в Кроноцком заповеднике.

В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.

"Температура воды в озере – не более пяти-шести градусов, долго находиться в ней невозможно. Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины восемь-девять метров", - сказали в заповеднике.

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Версия на английском языке Passengers of Russia's crashed helicopter swim out of 9-meter depth

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