Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Армении, комментируя требование оппозиции о его отставке, заявил, что в его повестку входит лишь обеспечение безопасности и стабильности в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя требование оппозиции о его отставке, заявил, что в его повестку входит лишь обеспечение безопасности и стабильности в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет", - сказал Пашинян.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже.