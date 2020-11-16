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Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку Премьер-министр Армении, комментируя требование оппозиции о его отставке, заявил, что в его повестку входит лишь обеспечение безопасности и стабильности в стране
В регионе
16 ноября 2020 г. 12:45
Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя требование оппозиции о его отставке, заявил, что в его повестку входит лишь обеспечение безопасности и стабильности в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет", - сказал Пашинян.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "İstefa verməyəcəm"

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