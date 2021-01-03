Пашинян запросил помощи у России в связи с телами погибших и пленными

Пашинян запросил помощи у России в связи с телами погибших и пленными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Ереване армяно-российское сотрудничество и текущую ситуацию в Карабахе с заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком

https://static.report.az/photo/24fd3ec3-b84d-4a9b-8bbc-45bd996a688f.jpg https://static.report.az/photo/24fd3ec3-b84d-4a9b-8bbc-45bd996a688f.jpg Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Ереване армяно-российское сотрудничество и текущую ситуацию в Карабахе с заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком. Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабмина Армении. В ходе встречи Пашинян подчеркнул важность визита Оверчука в контексте обсуждения армяно-российских отношений. Пашинян и Оверчук обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и гуманитарную помощь. Премьер-министр Армении уделил особое внимание вопросу обмена военнопленными и телами погибших. Премьер-министр Армении и заместитель премьер-министра Российской Федерации обсудили вопросы энергетики, транспорта и двусторонних отношений. Подпишитесь на наш Telegram канал

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