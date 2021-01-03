Пашинян запросил помощи у России в связи с телами погибших и пленными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Ереване армяно-российское сотрудничество и текущую ситуацию в Карабахе с заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабмина Армении.
В ходе встречи Пашинян подчеркнул важность визита Оверчука в контексте обсуждения армяно-российских отношений.
Пашинян и Оверчук обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и гуманитарную помощь. Премьер-министр Армении уделил особое внимание вопросу обмена военнопленными и телами погибших.
Премьер-министр Армении и заместитель премьер-министра Российской Федерации обсудили вопросы энергетики, транспорта и двусторонних отношений.