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Пашинян запросил помощи у России в связи с телами погибших и пленными

Пашинян запросил помощи у России в связи с телами погибших и пленными Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Ереване армяно-российское сотрудничество и текущую ситуацию в Карабахе с заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком
В регионе
3 января 2021 г. 17:31
Пашинян запросил помощи у России в связи с телами погибших и пленными
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Ереване армяно-российское сотрудничество и текущую ситуацию в Карабахе с заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабмина Армении.

В ходе встречи Пашинян подчеркнул важность визита Оверчука в контексте обсуждения армяно-российских отношений.

Пашинян и Оверчук обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и гуманитарную помощь. Премьер-министр Армении уделил особое внимание вопросу обмена военнопленными и телами погибших.

Премьер-министр Армении и заместитель премьер-министра Российской Федерации обсудили вопросы энергетики, транспорта и двусторонних отношений.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan erməni əsirlər və meyitlərlə bağlı Rusiyadan yardım istədi

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