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Пашинян выступит сегодня на площади Республики

Пашинян выступит сегодня на площади Республики Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выступит на площади Республики в Ереване сегодня. Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
В регионе
25 февраля 2021 г. 13:56
Пашинян выступит сегодня на площади Республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выступит на площади Республики в Ереване сегодня. Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Выступлю на площади Республики в 16.00. А до этого собирайтесь на площади», — написал премьер.

На этой площади расположено здание правительства республики.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволили главу Генштаба ВС Армении.

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