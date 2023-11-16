Пашинян: Военные расходы Армении в 2024 году вырастут более чем вдвое

Армения продолжает реформировать и усиливать свои вооруженные силы, не имея при этом никаких агрессивных намерений.

Армения продолжает реформировать и усиливать свои вооруженные силы, не имея при этом никаких агрессивных намерений.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем итоговом выступлении на обсуждениях проекта бюджета 2024 года.

Он сказал, что в сравнении с 2018 годом, в 2024 году военный бюджет страны увеличится более чем вдвое.

"Рост военных расходов - это подготовка не к войне, а к миру. Потому что безопасность – самая важная гарантия мира и стабильности. Я уверен – все соседние страны убеждены, что Армения не имеет никаких агрессивных намерений. И с этой точки зрения, думаю, что беспокойство вокруг реформ в вооруженных силах Армении неискренне", - сказал он.

Согласно проекту госбюджета, расходы на оборону в 2024 году составят 555 млрд драмов или порядка 1,4 млрд долларов.