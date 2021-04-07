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Пашинян во время встречи с Путиным 10 раз умудрился заглянуть в шпаргалку

Пашинян во время встречи с Путиным 10 раз умудрился заглянуть в шпаргалку На данном видео видно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, в рамках отношений со стратегическим союзником, не помнит, не знает и даже не представляет себе точных названий военно-технического, и в целом, военного формата двустороннего сотрудничества
В регионе
7 апреля 2021 г. 23:55
Пашинян во время встречи с Путиным 10 раз умудрился заглянуть в шпаргалку
Никол Пашинян и Владимир Путин

На данном видео видно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, в рамках отношений со стратегическим союзником, не помнит, не знает и даже не представляет себе точных названий военно-технического, и в целом, военного формата двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на news.am, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, комментируя встречу премьер-министра республики с президентом России в Москве.

По его словам, с первых же кадров встречи вновь становится ясно, что, к стыду всего армянского народа, «этот невежественный и неопрятный босяк» до сих пор представляет Армению и армянский народ.

"В своей 4-х минутной вступительной речи это ничтожество 10 раз умудрилось заглянуть в свою шпаргалку. Целых 10 раз", - посетовал Ашотян.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Москве с рабочим визитом. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Putinlə görüşü zamanı 4 dəqiqəlik çıxışında 10 dəfə şparqalkaya baxıb

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