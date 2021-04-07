Пашинян во время встречи с Путиным 10 раз умудрился заглянуть в шпаргалку

На данном видео видно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, в рамках отношений со стратегическим союзником, не помнит, не знает и даже не представляет себе точных названий военно-технического, и в целом, военного формата двустороннего сотрудничества.
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По его словам, с первых же кадров встречи вновь становится ясно, что, к стыду всего армянского народа, «этот невежественный и неопрятный босяк» до сих пор представляет Армению и армянский народ.
"В своей 4-х минутной вступительной речи это ничтожество 10 раз умудрилось заглянуть в свою шпаргалку. Целых 10 раз", - посетовал Ашотян.
Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Москве с рабочим визитом. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным.