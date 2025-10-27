Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Пашинян: Уровень бедности в Армении остается очень высоким

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 12:32
    Уровень бедности в Армении остается очень высоким - 23%.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Национальном собрании.

    "Здесь есть конфликт: мы показываем экономический рост, большой оборот денег, но у нас нет существенного сокращения бедности. Я много думал об этом явлении. На мой взгляд, причина этого – в обветшалых школах, в том, что значительная часть детей республики лишена права на надлежащее качественное образование", - отметил он.

    По словам Пашиняна, в предыдущем правительстве качество высшего образования резко упало, а университеты стали инструментами коррупции и политического давления. Сегодняшняя бедность - результат этого, отметил он.

    Никол Пашинян уровень бедности Армения
