Пашинян: Уровень бедности в Армении остается очень высоким

Уровень бедности в Армении остается очень высоким - 23%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Национальном собрании.

"Здесь есть конфликт: мы показываем экономический рост, большой оборот денег, но у нас нет существенного сокращения бедности. Я много думал об этом явлении. На мой взгляд, причина этого – в обветшалых школах, в том, что значительная часть детей республики лишена права на надлежащее качественное образование", - отметил он.

По словам Пашиняна, в предыдущем правительстве качество высшего образования резко упало, а университеты стали инструментами коррупции и политического давления. Сегодняшняя бедность - результат этого, отметил он.