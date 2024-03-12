Пашинян: С Баку достигнута договоренность о передаче заблудившихся военных

Существует договоренность с Баку о том, что все заблудившиеся военные должны передаваться сторонам.

Существует договоренность с Баку о том, что все заблудившиеся военные должны передаваться сторонам.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, эта договоренность была сорвана с 2018 года. В ходе последних обсуждений с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым достигнуто соглашение о том, что нужно возвращать военных противоположной стороне.

"История с Панаховым стала первым подобным случаем", - отметил армянский премьер.

Отметим, что 5 марта солдат азербайджанской армии Руслан Панахов, который 28 февраля этого года заблудившись перешел в Армению, возвращен в Азербайджан.