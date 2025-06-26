О нас

Пашинян: Проект национализации Элсетей Армении парламент рассмотрит 1 июля

Пашинян: Проект национализации Элсетей Армении парламент рассмотрит 1 июля Проект национализации ЗАО "Электрических сетей Армении" уже готов, он будет рассмотрен во внеочередном заседании парламента 1 июля.
В регионе
26 июня 2025 г. 12:10
Пашинян: Проект национализации Элсетей Армении парламент рассмотрит 1 июля

Проект национализации ЗАО "Электрических сетей Армении" уже готов, он будет рассмотрен во внеочередном заседании парламента 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

В частности, Пашинян намерен определенный пакет акций компании вывести на биржевые торги, чтобы их мог купить любой желающий. Вопрос обсуждался с правлением партии "Гражданский договор", а затем в парламенте и правительстве.

Он рассказал о том, что недавно побывал на открытии торгового центра Homplex Hyper Mall, где во время презентации выключился свет.

"Вариантов два - или саботаж, или сеть технически не в состоянии обслужить новых абонентов. И в том, и в другом случае вывод один – нужно перейти к процессу, о котором ранее говорилось. Этот процесс нужно провести поэтапно, но быстро", - сказал он.

Отметим, что владельцем ЗАО является российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, арестованный 18 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Ermənistan Elektrik Şəbəkələri”nin milliləşdirilməsi layihəsi iyulun 1-də parlamentdə müzakirə ediləcək

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi