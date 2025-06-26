Пашинян: Проект национализации Элсетей Армении парламент рассмотрит 1 июля

Проект национализации ЗАО "Электрических сетей Армении" уже готов, он будет рассмотрен во внеочередном заседании парламента 1 июля.

Проект национализации ЗАО "Электрических сетей Армении" уже готов, он будет рассмотрен во внеочередном заседании парламента 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

В частности, Пашинян намерен определенный пакет акций компании вывести на биржевые торги, чтобы их мог купить любой желающий. Вопрос обсуждался с правлением партии "Гражданский договор", а затем в парламенте и правительстве.

Он рассказал о том, что недавно побывал на открытии торгового центра Homplex Hyper Mall, где во время презентации выключился свет.

"Вариантов два - или саботаж, или сеть технически не в состоянии обслужить новых абонентов. И в том, и в другом случае вывод один – нужно перейти к процессу, о котором ранее говорилось. Этот процесс нужно провести поэтапно, но быстро", - сказал он.

Отметим, что владельцем ЗАО является российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, арестованный 18 июня.