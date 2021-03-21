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Пашинян признал, что Армения закупила у России Су-30 без ракет

Пашинян признал, что Армения закупила у России Су-30 без ракет Премьер-министр Армении: "Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?"
В регионе
21 марта 2021 г. 10:00
Пашинян признал, что Армения закупила у России Су-30 без ракет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области.

"Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны", — сказал Пашинян.

Ответственность за это он возложил на прежние власти.

"Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?" — задался вопросом премьер.

О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух — воздух" дальностью 130 километров.

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