Пашинян обсудил с комиссаром Кос мирный процесс на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения Мартой Кос вопросы мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, глава армянского правительства принял делегацию Марты Кос в рамках ее визита в Ереван.

Отмечается, что Пашинян высоко оценил "активный и продолжающийся диалог Армения-ЕС" и выразил благодарность за последовательную поддержку.

Марта Кос отметила, что ЕС высоко ценит мирный процесс в регионе и будет способствовать дальнейшему развитию и углублению сотрудничества.

Собеседники обсудили приоритеты партнерства Армения-ЕС, предстоящие задачи и возможности углубления сотрудничества.

Стороны также выразили готовность продолжить содействие поддержанию мира и стабильности в регионе.