Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пашинян обсудил с комиссаром Кос мирный процесс на Южном Кавказе

    В регионе
    • 19 сентября, 2025
    • 19:53
    Пашинян обсудил с комиссаром Кос мирный процесс на Южном Кавказе

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения Мартой Кос вопросы мира и стабильности на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, глава армянского правительства принял делегацию Марты Кос в рамках ее визита в Ереван.

    Отмечается, что Пашинян высоко оценил "активный и продолжающийся диалог Армения-ЕС" и выразил благодарность за последовательную поддержку.

    Марта Кос отметила, что ЕС высоко ценит мирный процесс в регионе и будет способствовать дальнейшему развитию и углублению сотрудничества.

    Собеседники обсудили приоритеты партнерства Армения-ЕС, предстоящие задачи и возможности углубления сотрудничества.

    Стороны также выразили готовность продолжить содействие поддержанию мира и стабильности в регионе.

    Армения Никол Пашинян Марта Кос Южный Кавказ
    Paşinyan Aİ komissarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib
    Pashinyan, EU Commissioner discuss peace and stability in South Caucasus

    Последние новости

    20:32
    Фото

    В Украине разоблачили преступную группу, принуждавшую иностранцев к труду

    Другие страны
    20:23

    Глава СНБ Армении прибыл в Баку

    Внешняя политика
    20:06

    Глава ЕК призвала ускорить принятие 19-го пакета санкций после вторжения самолетов РФ в небо Эстонии

    Другие страны
    20:01

    Президент Руанды прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:53

    Пашинян обсудил с комиссаром Кос мирный процесс на Южном Кавказе

    В регионе
    19:47
    Фото

    Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Малайзии

    Внешняя политика
    19:39

    Трамп заявил о намерении посетить Китай - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:38

    Кая Каллас назвала опасной провокацией нарушение Россией воздушного пространства Эстонии

    Другие страны
    19:24
    Фото

    Самые яркие моменты первого дня Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Спорт
    Лента новостей