Пашинян предупредил армянскую церковь: Они получат серьезный контрудар и будут поставлены на колени

Если армянский народ потребует у правительства вмешаться во внутренние дела Армянской Апостольской церкви, то власти незамедлительно обсудят это требование и механизмы его практической реализации. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

"Есть ли необходимость, чтобы власти вмешивались во внутрицерковные дела? Если армянский народ потребует, то мы обсудим это требование и как его удовлетворить в рамках практичных возможностей", - заверил он.

По его словам, иногда либеральная политика правительства Армении ошибочно расценивается некоторыми политическими силами как слабость, и подобные тенденции наблюдаются уже среди некоторых представителей духовенства.

"Когда мы заявляем, что не будем вмешиваться во внутренние дела Церкви, некоторые "церковники" делают заключения, что мы не похожи на прежнее правительство, мы слабее, и необходимо выбить почву из-под наших ног. Они получат серьезный контрудар и будут поставлены на колени в прямом и косвенном смысле того слова. Хочу снова предупредить, чтобы никто наши улыбки и уважение не считал проявлением слабости", - заявил он.