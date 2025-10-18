Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18–20 октября будет находиться с рабочим визитом в Ватикане.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Согласно информации, 19 октября Пашинян примет участие в церемонии канонизации архиепископа Игнатия Малояна и еще шести блаженных, которая состоится под председательством Папы Римского Льва XIV на площади Святого Петра.

В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Армения с Папой Римским, а также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.