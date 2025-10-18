Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

    • 18 октября, 2025
    • 20:08
    Пашинян посетит Ватикан с рабочим визитом

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18–20 октября будет находиться с рабочим визитом в Ватикане.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

    Согласно информации, 19 октября Пашинян примет участие в церемонии канонизации архиепископа Игнатия Малояна и еще шести блаженных, которая состоится под председательством Папы Римского Льва XIV на площади Святого Петра.

    В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Армения с Папой Римским, а также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

