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Пашинян поручил начать работу по реализации договоренностей по армяно-турецкой границе

Пашинян поручил начать работу по реализации договоренностей по армяно-турецкой границе Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать работу с Турцией по открытию границы для граждан третьих стран.
В регионе
7 июля 2022 г. 12:08
Пашинян поручил начать работу по реализации договоренностей по армяно-турецкой границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать работу с Турцией по открытию границы для граждан третьих стран.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

Он напомнил, что переговорщики от двух стран (Рубен Рубинян и Сердар Кылыч) закрепили договоренность об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран, а также - для грузоперевозок воздушным транспортом.

"Договоренности договоренностями, но очень важно, чтобы наши ведомства координировали этот процесс, чтобы мы могли их выполнить", - заявил Пашинян на заседании кабмина.

Ранее спецпредставитель Армении, вице-спикер Рубен Рубинян заявил, что было бы логично реализовать достигнутые с Турцией договоренности до конца лета.

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Версия на английском языке Pashinyan says necessary to start work on opening of Armenian-Turkish border
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması ilə bağlı ilkin razılaşmaların icrasına başlamaq lazımdır"

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