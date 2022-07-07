Пашинян поручил начать работу по реализации договоренностей по армяно-турецкой границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать работу с Турцией по открытию границы для граждан третьих стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать работу с Турцией по открытию границы для граждан третьих стран.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.

Он напомнил, что переговорщики от двух стран (Рубен Рубинян и Сердар Кылыч) закрепили договоренность об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран, а также - для грузоперевозок воздушным транспортом.

"Договоренности договоренностями, но очень важно, чтобы наши ведомства координировали этот процесс, чтобы мы могли их выполнить", - заявил Пашинян на заседании кабмина.

Ранее спецпредставитель Армении, вице-спикер Рубен Рубинян заявил, что было бы логично реализовать достигнутые с Турцией договоренности до конца лета.