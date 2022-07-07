Пашинян поручил начать работу по реализации договоренностей по армяно-турецкой границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать работу с Турцией по открытию границы для граждан третьих стран.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Armenia.
Он напомнил, что переговорщики от двух стран (Рубен Рубинян и Сердар Кылыч) закрепили договоренность об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран, а также - для грузоперевозок воздушным транспортом.
"Договоренности договоренностями, но очень важно, чтобы наши ведомства координировали этот процесс, чтобы мы могли их выполнить", - заявил Пашинян на заседании кабмина.
Ранее спецпредставитель Армении, вице-спикер Рубен Рубинян заявил, что было бы логично реализовать достигнутые с Турцией договоренности до конца лета.