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    Пашинян пообещал искоренить коррупцию в Армении

    Баку. 11 мая/ REPORT.AZ/  Премьер-министр Армении Николь Пашинян пообещал принять решения по борьбе с коррупцией в стране в ближайшее время. «В системе полиции коррупция должна быть искоренена, начиная с госавтоинспекции и заканчивая высшими звеньями», — заявил Пашинян в своем видеообращении на странице в Facebook, передает Report. 

    Он пообещал, что в ближайшие дни будут приняты соответствующее решения, а также добавил, что борьба с коррупцией должна стать приоритетной задачей Службы национальной безопасности.


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