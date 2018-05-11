Пашинян пообещал искоренить коррупцию в Армении

Баку. 11 мая/ REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Николь Пашинян пообещал принять решения по борьбе с коррупцией в стране в ближайшее время. «В системе полиции коррупция должна быть искоренена, начиная с госавтоинспекции и заканчивая высшими звеньями», — заявил Пашинян в своем видеообращении на странице в Facebook, передает Report.



Он пообещал, что в ближайшие дни будут приняты соответствующее решения, а также добавил, что борьба с коррупцией должна стать приоритетной задачей Службы национальной безопасности.





