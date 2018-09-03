 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пашинян огласил время проведения внеочередных парламентских выборов в Армении

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться в мае или июне 2019 года. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  заявил премьер-министр республики Никола Пашинян.

    "Максимум в мае или в первые десять дней июня в Армении должны пройти внеочередные парламентские выборы", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире в Facebook.

    Он отметил, что ведется работа над изменением Конституции, в результате чего парламент может быть распущен без отставки премьер-министра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi