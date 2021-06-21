Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

«Политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, с завтрашнего дня можно приступить к нормальной работе».

«Политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, с завтрашнего дня можно приступить к нормальной работе».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник на митинге, посвященном победе на внеочередных выборах в парламент страны.

"Внутриполитический кризис в Армении, который начался 9 ноября, завершен. С завтрашнего дня мы начинам работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку стране диктатуры закона", - заявил Пашинян.

Он также отметил, что за последние три года армянский народ "совершил две революции".

Пашинян подчеркнул, что внеочередные парламентские выборы в Армении, по оценкам местных и международных наблюдателей, соответствовали всем стандартам и были законными.

"По оценкам всех международных и местных наблюдателей, выборы в нашей стране соответствовали всем стандартам и были абсолютно законными. Наша победа не вызывает никаких сомнений. Мы выиграли во всех областях и в столице Армении", - заявил и.о. премьер-министра республики.

Пашинян призвал все политические силы прекратить брань и новую политическую страницу открыть с объединения.

"Да, в этом предвыборном цикле звучала агрессивная риторика, я это признаю. На это, в свою очередь, указали нам также и международные наблюдатели. Я призываю участников политического и общественного процесса в Армении в новых условиях начать с простого шага - положить конец брани. В истории… открывается новая страница и ее мы должны открыть с объединения", - отметил он.

И.о. премьер-министра заявил, что начинает политические консультации со всеми силами, которые настроены на диалог.

"Завтра утром я начинаю политические консультации с темы политическими силами, которые участвовали в выборах и готовы к конструктивному диалогу", - подытожил политик.