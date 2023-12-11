Пашинян назвал упразднение "Нагорного Карабаха" неизбежным

Упразднение "Нагорного Карабаха" было неизбежным, а Ереван тратил все ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей.

Упразднение "Нагорного Карабаха" было неизбежным, а Ереван тратил все ресурсы на создание "Нагорно-Карабахской Республики", что было неразрешимой задачей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Говорят, что действующие на тот момент (осень 2023 года - ред.) власти "Нагорного Карабаха" упразднили "Нагорный Карабах". Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года", - пояснил Пашинян.

По его словам, сегодняшнее руководство Армении, придя к власти в 2018 году, продолжало оставаться носителем эмоционального восприятия карабахской проблемы, и такого мнения придерживалось более 90 процентов граждан страны.

"Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна", - подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян отметил, что вина действующих властей в том, что они не говорили об этом с народом, и даже он сам не мог смириться с этой прагматичной реальностью.

"Эмоциональная невозможность начать такой разговор состояла в том, что это означало бы заявить Республике Армения и ее народу, что мы 30 лет просто тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой", - добавил он.