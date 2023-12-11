О нас

Пашинян назвал упразднение "Нагорного Карабаха" неизбежным

Пашинян назвал упразднение "Нагорного Карабаха" неизбежным Упразднение "Нагорного Карабаха" было неизбежным, а Ереван тратил все ресурсы на создание Нагорно-Карабахской Республики, что было неразрешимой задачей.
В регионе
11 декабря 2023 г. 00:17
Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным

Упразднение "Нагорного Карабаха" было неизбежным, а Ереван тратил все ресурсы на создание "Нагорно-Карабахской Республики", что было неразрешимой задачей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Говорят, что действующие на тот момент (осень 2023 года - ред.) власти "Нагорного Карабаха" упразднили "Нагорный Карабах". Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года", - пояснил Пашинян.

По его словам, сегодняшнее руководство Армении, придя к власти в 2018 году, продолжало оставаться носителем эмоционального восприятия карабахской проблемы, и такого мнения придерживалось более 90 процентов граждан страны.

"Когда мы пришли к власти, наш статус объекта пропаганды изменился, так как мы стали носителями информации. И мы увидели, что между эмоциональным восприятием и реальностью есть огромный разрыв. То есть мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна", - подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян отметил, что вина действующих властей в том, что они не говорили об этом с народом, и даже он сам не мог смириться с этой прагматичной реальностью.

"Эмоциональная невозможность начать такой разговор состояла в том, что это означало бы заявить Республике Армения и ее народу, что мы 30 лет просто тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Dağlıq Qarabağ”ın ləğvi qaçılmaz idi”

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi