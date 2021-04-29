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Пашинян назвал "позорным" темп вакцинации от COVID-19 в Армении

Пашинян назвал "позорным" темп вакцинации от COVID-19 в Армении Временно и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о позорно низком показателе привитых от коронавируса и обязал членов правительства привиться от COVID-19 в течение недели
В регионе
29 апреля 2021 г. 12:40
Пашинян назвал позорным темп вакцинации от COVID-19 в Армении
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Врио премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о позорно низком показателе привитых от коронавируса и обязал членов правительства привиться от COVID-19 в течение недели, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Давайте начнем с нас. Давайте договоримся, что в течение недели все присутствующие в зале сделают прививку от коронавируса", - сказал Пашинян.

Он сообщил, что в данный момент в республике привиты всего 2 690 человек.

"Сейчас показатель привитых граждан - знак качества страны во всех смыслах: экономическом, цивилизационном, политическом", - сказал Пашинян.

Отметим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 215 528. От осложнений коронавируса скончались 4 087 человек (плюс 16 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Pashinyan calls pace of vaccination against COVID in Armenia ‘shameful’

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