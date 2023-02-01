Пашинян намерен сменить руководителей всех подведомственных структур

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить руководителей всех подведомственных структур, поэтому решил пройтись по ним, чтобы понять, что происходит внутри.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить руководителей всех подведомственных структур, поэтому решил пройтись по ним, чтобы понять, что происходит внутри.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

"Пашинян, посещающий министерства и знакомящийся с отчетами с конца прошлого года, удивил министров, призвав их не хвастаться, а говорить о невыполненных делах. Не исключено, что в ближайшее время появятся новые телодвижения в различных ведомствах правительства", – отмечает издание.