Пашинян намерен национализировать принадлежащие Карапетяну Электросети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен национализировать Электрические сети, которые принадлежат ранее задержанному российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен национализировать Электрические сети, которые принадлежат ранее задержанному российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В соцсетях Пашинян опубликовал пост относительно задержания главы "Ташир" Карапетяна, заявив, что "назрел момент национализации "Элсетей", которая "пройдет быстро".

"Считаю, что пришло время, когда ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и я призываю всех сотрудников ЭСА добросовестно выполнять свои трудовые обязанности. После национализации добросовестность будет учтена", - отметил премьер.

Также сообщается о том, что брата Самвела Карапетяна - Карена и его сына Нарека отпустили после следственных мероприятий.

Отмечается, что сотрудники криминальной полиции МВД Армении провели обыск в доме Карапетяна, и на территории его резиденции задержали 45 человек.