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Пашинян: Мы проиграли и несем ответственность за это поражение

Пашинян: Мы проиграли и несем ответственность за это поражение "Если мы предатели, то что тут делают все эти люди, пришедшие послушать, что мы говорим. Что заставило всех этих людей прийти? Они пришли сюда за деньги? По принуждению? Вследствие угроз? Их привела полиция?".
В регионе
30 мая 2021 г. 19:20
Пашинян: Мы проиграли и несем ответственность за это поражение
Никол Пашинян

"Если мы предатели, то что тут делают все эти люди, пришедшие послушать, что мы говорим. Что заставило всех этих людей прийти? Они пришли сюда за деньги? По принуждению? Вследствие угроз? Их привела полиция?".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с жителями города Спитак Лорийской области сказал и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Безусловно, мы проиграли и несем ответственность за это поражение, но мы сохранили право смотреть людям в глаза. У нас нет причин прятать взгляд от людей", - подчеркнул Н.Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Müharibəni uduzduq və buna görə məsuliyyət daşıyırıq

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