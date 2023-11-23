Пашинян: Многочисленные коррупционные расследования в Армении ни к чему не приводят

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что многочисленные коррупционные дела, рассматриваемые в армянских судах, "ни к чему не приводят".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил на заседании правительства.
"Десятки раз объявляется о задержании или аресте по крупным коррупционным делам, но потом проходят годы, подозреваемые остаются на свободе, а главное – дела ничем не заканчиваются. В обществе растет непонимание и недовольство", - заявил Пашинян.
По его словам, "политическую ответственность за все проволочки по делам, в том числе резонансным, несет именно правительство".
"Если мы объявляем, что кого-то поймали за хищения или взятки, а потом этого человека видят в ереванских кафе или за рубежом, то у общества возникают вопросы. Как потом доказать, что не я дал на это добро? Мы начинаем играть на доверии и нервах людей, это надо прекратить", - заявил Пашинян.