О нас

Пашинян: Многочисленные коррупционные расследования в Армении ни к чему не приводят

Пашинян: Многочисленные коррупционные расследования в Армении ни к чему не приводят Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что многочисленные коррупционные дела, рассматриваемые в армянских судах, "ни к чему не приводят".
В регионе
23 ноября 2023 г. 15:03
Пашинян: Многочисленные коррупционные расследования в Армении ни к чему не приводят

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что многочисленные коррупционные дела, рассматриваемые в армянских судах, "ни к чему не приводят".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил на заседании правительства.

"Десятки раз объявляется о задержании или аресте по крупным коррупционным делам, но потом проходят годы, подозреваемые остаются на свободе, а главное – дела ничем не заканчиваются. В обществе растет непонимание и недовольство", - заявил Пашинян.

По его словам, "политическую ответственность за все проволочки по делам, в том числе резонансным, несет именно правительство".

"Если мы объявляем, что кого-то поймали за хищения или взятки, а потом этого человека видят в ереванских кафе или за рубежом, то у общества возникают вопросы. Как потом доказать, что не я дал на это добро? Мы начинаем играть на доверии и нервах людей, это надо прекратить", - заявил Пашинян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pashinyan: Many corruption investigations in Armenia lead nowhere

Экслюзивные новости

Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi