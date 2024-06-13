Пашинян: Карабах должен быть частью Азербайджана

Карабах должен быть в составе Азербайджана, а в армянской действительности все это было неправильно понято.

Карабах должен быть частью Азербайджана, а в армянском обществе была неправильно понята концепция самоопределения и статуса Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте.

"Карабах должен быть частью Азербайджана, но в армянской действительности все это было понято неправильно, поскольку армянская общественность не имела доступа к Лиссабонскому документу с 1996 года", - сказал он.

По словам Пашиняна, "клерикально-феодальная элита" Армении обманула, ввела в заблуждение народ Армении по поводу Карабаха, чтобы захватить и удержать власть: "Это вся правда о Карабахе".