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Пашинян: Карабах должен быть частью Азербайджана

Пашинян: Карабах должен быть частью Азербайджана Карабах должен быть в составе Азербайджана, а в армянской действительности все это было неправильно понято.
В регионе
13 июня 2024 г. 11:57
Пашинян: Карабах должен быть частью Азербайджана

Карабах должен быть частью Азербайджана, а в армянском обществе была неправильно понята концепция самоопределения и статуса Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте.

"Карабах должен быть частью Азербайджана, но в армянской действительности все это было понято неправильно, поскольку армянская общественность не имела доступа к Лиссабонскому документу с 1996 года", - сказал он.

По словам Пашиняна, "клерикально-феодальная элита" Армении обманула, ввела в заблуждение народ Армении по поводу Карабаха, чтобы захватить и удержать власть: "Это вся правда о Карабахе".

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Версия на английском языке Pashinyan: Karabakh must be part of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir

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