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Пашинян: Ереван надеется на продолжение диалога с Анкарой после выборов в Турции

Пашинян: Ереван надеется на продолжение диалога с Анкарой после выборов в Турции Армения надеется на продолжение процесса нормализации отношений с Турцией после выборов в этой стране.
В регионе
29 мая 2023 г. 12:26
Пашинян: Ереван надеется на продолжение диалога с Анкарой после выборов в Турции

Армения надеется на продолжение процесса нормализации отношений с Турцией после выборов в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе слушаний о выполнении бюджета 2022 года.

"Мы надеемся, что после президентских выборов в Турции, мы сможем продолжить процесс нормализации отношений с Турцией в штатном режиме", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, заявив, что ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между странами.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Rəsmi İrəvan Türkiyədəki seçkilərdən sonra Ankara ilə dialoqu davam etdirməyə ümid edir"
Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan hopes to continue dialogue with Ankara after Turkish elections

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