Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в целом оставила положительное впечатление.
Речь идет о первой очной встрече Пашиняна и Эрдогана, которая состоялась в начале октября в Праге․
По словам Пашиняна, разговор показал, что представления, точки зрения его и Эрдогана вовсе не являются несовместимыми, как это иногда кажется, исходя из заявлений для прессы. Это не означает, что Армения или Турция за столом приватных переговоров отказались от своих прежних подходов. Речь идет о том, что при последовательной работе и наличии политической воли нарративы сторон могут совмещаться, что будет означать нормализацию отношений.
«Понятно, что фактор Азербайджана так или иначе присутствует в разговоре Армении и Турции. Но то, что на официальном уровне стороны говорят о необходимости нормализации отношений без предусловий – уже неплохо. А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном? Мы тоже хотим, и я на встрече с президентом Турции попытался представить ряд нюансов насчет того, как Армения воспринимает позицию Турции по целому ряду вопросов», - отметил он.