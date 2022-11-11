О нас

Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном?

Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном? Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в целом оставила положительное впечатление.
В регионе
11 ноября 2022 г. 22:10
Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в целом оставила положительное впечатление.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Речь идет о первой очной встрече Пашиняна и Эрдогана, которая состоялась в начале октября в Праге

По словам Пашиняна, разговор показал, что представления, точки зрения его и Эрдогана вовсе не являются несовместимыми, как это иногда кажется, исходя из заявлений для прессы. Это не означает, что Армения или Турция за столом приватных переговоров отказались от своих прежних подходов. Речь идет о том, что при последовательной работе и наличии политической воли нарративы сторон могут совмещаться, что будет означать нормализацию отношений.

«Понятно, что фактор Азербайджана так или иначе присутствует в разговоре Армении и Турции. Но то, что на официальном уровне стороны говорят о необходимости нормализации отношений без предусловий – уже неплохо. А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном? Мы тоже хотим, и я на встрече с президентом Турции попытался представить ряд нюансов насчет того, как Армения воспринимает позицию Турции по целому ряду вопросов», - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi