Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном?

Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в целом оставила положительное впечатление.

https://static.report.az/photo/92bc94cd-f7ab-3522-8e84-05881eafb93a.jpg https://static.report.az/photo/92bc94cd-f7ab-3522-8e84-05881eafb93a.jpg