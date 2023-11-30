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Парламент Турции продлил мандат на пребывание ВС республики в Ливии

Парламент Турции продлил мандат на пребывание ВС республики в Ливии Парламент Турции продлил мандат на пребывание вооруженных сил республики в Ливии.
В регионе
30 ноября 2023 г. 20:15
Парламент Турции продлил мандат на пребывание ВС республики в Ливии

Парламент Турции продлил мандат на пребывание вооруженных сил республики в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом свидетельствуют итоги голосования парламентариев.

Согласно президентскому указу, турецкие военнослужащие смогут нести службу в Ливии в течение следующих 24 месяцев.

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и так называемый временный кабинет министров на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА), командующий которой Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны. В ответ столичный кабинет министров мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над некоторыми захваченными ЛНА территориями.

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