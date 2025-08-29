Парламент Турции призвал приостановить членство Израиля в ООН

    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Парламент Турции призвал мировое сообщество приостановить членство Израиля в ООН и в других международных организациях, а также прекратить с ним военные и торговые связи.

    Как передает Report, об этом говорится в резолюции турецкого парламента, принятой единогласно по итогам внеочередного заседания по ситуации в Газе.

    Резолюция опубликована за подписью спикера парламента Нумана Куртулмуша.

    "Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида.

    Мы также призываем все национальные парламенты прекратить военные и торговые отношения с Израилем, немедленно предпринять действия, направленные на снятие эмбарго в отношении Палестины", - говорится в документе.

    В заявлении действия Израиля в секторе Газа характеризованы как "преступление геноцида".

    "Мы призываем международное сообщество приложить больше усилий, чтобы заставить Израиль принять постоянное прекращение огня в Газе, вывести свои вооруженные силы из региона и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу", - говорится в заявлении.

    Турция   парламент   Израиль   ООН   Нуман Куртулмуш   резолюция   Палестина  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyə parlamenti İsrailin BMT-yə üzvlüyünün dayandırılmasına çağırıb
    Английская версия Английская версия
    Turkish Parliament calls for suspension of Israel's UN membership

