Парламент Турции призвал приостановить членство Израиля в ООН

Парламент Турции призвал мировое сообщество приостановить членство Израиля в ООН и в других международных организациях, а также прекратить с ним военные и торговые связи.

Как передает Report, об этом говорится в резолюции турецкого парламента, принятой единогласно по итогам внеочередного заседания по ситуации в Газе.

Резолюция опубликована за подписью спикера парламента Нумана Куртулмуша.

"Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида.

Мы также призываем все национальные парламенты прекратить военные и торговые отношения с Израилем, немедленно предпринять действия, направленные на снятие эмбарго в отношении Палестины", - говорится в документе.

В заявлении действия Израиля в секторе Газа характеризованы как "преступление геноцида".

"Мы призываем международное сообщество приложить больше усилий, чтобы заставить Израиль принять постоянное прекращение огня в Газе, вывести свои вооруженные силы из региона и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу", - говорится в заявлении.