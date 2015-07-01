Парламент Турции не избрал спикера по итогам трех туров голосования

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Ни один из четырех кандидатов на пост спикера парламента Турции не набрал по итогам третьего тура необходимого числа голосов депутатов.

Как сообщает Report, об этом объявила счетная комиссия парламента.

Кандидат на пост спикера от Партии справедливости и развития (ПСР), министр обороны Турции Исмет Йылмаз в третьем туре голосования получил 259 голосов, кандидат от Левоцентристской Народно-республиканская партии (НРП) Дениз Байкал - 129, кандидат от Партии национального движения (ПНД) Экмеледдин Ихсаноглу - 80, кандидат от Партии демократии народов (ПДН) Денгир Мир Мехмет Фырат - 78.

В заключительном, четвертом туре выборов, который также пройдет сегодня, будут участвовать два кандидата, получившие наибольшее число голосов, - Исмет Йылмаз и Дениз Байкал. Для избрания спикером в этом туре одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой простого большинства парламентариев.