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Парламент Турции на неделю приостановил работу из-за землетрясения

Парламент Турции на неделю приостановил работу из-за землетрясения Турецкие депутаты решили приостановить работу парламента после разрушительного землетрясения в стране.
В регионе
6 февраля 2023 г. 15:56
Парламент Турции на неделю приостановил работу из-за землетрясения

Турецкие депутаты решили приостановить работу парламента после разрушительного землетрясения в стране.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Замглавы фракции правящей Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ заявил, что решение было принято единогласно в связи с трагедией.

"Заседающие в парламенте партии единогласно решили приостановить на одну неделю заседания генеральной ассамблеи парламента в связи с катастрофой - мощным землетрясением", - заявил он.

По его словам, работа парламента приостановлена на неделю.

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