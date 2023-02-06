Парламент Турции на неделю приостановил работу из-за землетрясения

Турецкие депутаты решили приостановить работу парламента после разрушительного землетрясения в стране.

Турецкие депутаты решили приостановить работу парламента после разрушительного землетрясения в стране.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Замглавы фракции правящей Партии справедливости и развития Мустафа Элиташ заявил, что решение было принято единогласно в связи с трагедией.

"Заседающие в парламенте партии единогласно решили приостановить на одну неделю заседания генеральной ассамблеи парламента в связи с катастрофой - мощным землетрясением", - заявил он.

По его словам, работа парламента приостановлена на неделю.