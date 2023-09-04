Парламент Турции изучит заявку Швеции на членство в НАТО

Передача заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент для обсуждения и одобрения зависит от конкретных шагов Стокгольма по решению беспокоящих Анкару вопросов.

Передача заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент для обсуждения и одобрения зависит от конкретных шагов Стокгольма по решению беспокоящих Анкару вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала A Haber спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

"Швеция делает шаги, которые мы можем считать позитивными. Но вот решать, достаточно ли этого на данный момент, предстоит нашему МИД и правительству", - сказал спикер.

Спикер турецкого парламента отметил, что для Анкары "неприемлемо, чтобы члены террористических организаций проводили митинги в 150 метрах от здания, где проводят переговоры" парламентарии двух стран.

"Мы знаем, что существуют группы, связанные с террористическими организациями, которые вымогают деньги у наших граждан в Швеции. Для нас это очень чувствительный вопрос. Мы требуем, чтобы такие вооруженные группы за рубежом не могли получать никакой защиты или охраны со стороны властей", - сказал он.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом организации в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Стокгольм обещал не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе вступления в ЕС.