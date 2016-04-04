Парламент союзника Армении по ОДКБ принял военную доктрину, запрещающую участие в вооруженных операциях за границей

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект "Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь", сообщает Report.

По словам министра обороны Беларуси Андрея Равкова, новая военная доктрина страны-члена ОДКБ содержит запрет на участие армии Беларуси в вооруженных операциях за границей.

“Такого участия в боевых действиях за границей не будет никогда”, - заявил министр.

Беларусь с Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном входит в ОДКБ.