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    Парламент союзника Армении по ОДКБ принял военную доктрину, запрещающую участие в вооруженных операциях за границей

    Министр обороны Беларуси: Такого участия в боевых действиях за границей не будет никогда

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект "Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь", сообщает Report.

    По словам министра обороны Беларуси Андрея Равкова, новая военная доктрина страны-члена ОДКБ содержит запрет на участие армии Беларуси в вооруженных операциях за границей.

    “Такого участия в боевых действиях за границей не будет никогда”, - заявил министр.

    Беларусь с Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном входит в ОДКБ. 

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