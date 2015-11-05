​Парламент Кыргызстана вновь избрал Темира Сариева премьер-министром

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Парламент Кыргызстана по итогам голосования вновь избрал Темира Сариева премьер-министром страны, сообщает Report со ссылкой на киргизский СМИ.

За кандидатуру Сариева проголосовали 118 депутатов 120-местного парламента.

Парламент также одобрил новую структуру и состав правительства — из 15 министерств осталось 12.

Статуса министерства лишилось оборонное ведомство, которое реформировано в госкомитет по делам обороны. Министерство труда, миграции и молодежи преобразовано в службу миграции и занятости. Кроме того, сокращена должность вице-премьера, курировавшего силовой блок.