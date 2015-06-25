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    Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Туркменистаном о разграничении дна Каспия

    Соглашение заключено в Ашхабаде 2 декабря 2014 года

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Депутаты Cената (верхней палаты) парламента Казахстана ратифицировали соглашение между Казахстаном и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского моря между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

    Главной целью соглашения является установление линий разграничения участка дна и недр Каспийского моря между Казахстаном и Туркменистаном в целях обеспечения благоприятных условий суверенных прав на недропользование.

    Соглашение заключено в Ашхабаде 2 декабря 2014 года.

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