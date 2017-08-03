​Парламент Ирана ратифицировал соглашение о пограничном сотрудничестве между ИРИ и Арменией

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Ратификация парламентом Ирана соглашения о пограничном сотрудничестве между ИРИ и Арменией направлена на расширение транзита товаров между двумя сторонами.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявила иранский депутат Захра Саэй.

По ее словам, соглашение касается пограничного терминала Нордуз и и является частью плана совместного управления границами с соседями, направленного на поддержание положительного торгового баланса Ирана. Депутат отметила, что соглашение позволит избежать аналогичных мер на приграничной таможне в целях облегчения и ускорения таможенных формальностей.

"Пограничный терминал Нордуз является единственной общей сухопутной границей с Арменией", - подчеркнула З.Саэй, добавив, что, согласно официальной статистике, объем ненефтяного экспорта в Армению за минувший иранский год (заканчивается 20 марта) составил 107,35 млн долларов США, в то время как Иран импортировал товаров на сумму 443,512 миллиона долларов за тот же период.