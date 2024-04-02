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Парламент Армении проведет заседание по вопросу делимитации границ с Азербайджаном

Парламент Армении проведет заседание по вопросу делимитации границ с Азербайджаном Парламент Армении созвал внеочередное заседание по вопросам делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.
В регионе
2 апреля 2024 г. 10:04
Парламент Армении проведет заседание по вопросу делимитации границ с Азербайджаном

Парламент Армении созвал внеочередное заседание по вопросам делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Заседание проводится по инициативе парламентской оппозиции фракции "Армения" и "Честь имею".

Согласно регламенту, такие заседания могут проводиться по требованию четверти депутатов. Оппозиционные партии решили созвать внеочередное заседание в ходе первой четырехдневной сессии, которая начнется 9 апреля, и пригласить в качестве основных спикеров вице-премьера Мгера Григоряна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

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Версия на английском языке Armenian parliament to hold meeting on delimitation of borders with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti Azərbaycanla sərhədin müəyyənləşməsini təcili müzakirə edəcək

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