Парламент Армении проведет заседание по вопросу делимитации границ с Азербайджаном

Парламент Армении созвал внеочередное заседание по вопросам делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".
Заседание проводится по инициативе парламентской оппозиции фракции "Армения" и "Честь имею".
Согласно регламенту, такие заседания могут проводиться по требованию четверти депутатов. Оппозиционные партии решили созвать внеочередное заседание в ходе первой четырехдневной сессии, которая начнется 9 апреля, и пригласить в качестве основных спикеров вице-премьера Мгера Григоряна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна.