Парламент Армении проведет заседание по вопросу делимитации границ с Азербайджаном

Парламент Армении созвал внеочередное заседание по вопросам делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Парламент Армении созвал внеочередное заседание по вопросам делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Заседание проводится по инициативе парламентской оппозиции фракции "Армения" и "Честь имею".

Согласно регламенту, такие заседания могут проводиться по требованию четверти депутатов. Оппозиционные партии решили созвать внеочередное заседание в ходе первой четырехдневной сессии, которая начнется 9 апреля, и пригласить в качестве основных спикеров вице-премьера Мгера Григоряна и министра иностранных дел Арарата Мирзояна.