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    Парламент Армении предлагает сбор денег в страховой фонд военнослужащих

    Эгине Бишарян: Многие из тех, кто участвовал в войне в Карабахе, теперь нуждаются и вынуждены протягивать руку

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ 4 из 6 фракций парламента Армении высказались в пользу законопроекта о сборе в 1 тыс. драмов (2000 долларов) в страховой фонд военнослужащих.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, против законопроекта высказался Армянский национальный конгресс.

    По словам главы фракции "Оринац еркир" Эгине Бишарян, нельзя требовать у граждан урезать расходы и отговариваться тем, что бюджет пуст. По его словам, многие из тех, кто участвовал в войне в Карабахе, теперь нуждаются и вынуждены протягивать руку. 

    Как заявил руководитель фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян, обороноспособность – это, прежде всего, прочная экономика без коррупции. "Коррупция может погубить и Армению, и Нагорный Карабах, и вас самих", - сказал он. 

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