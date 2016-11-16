Парламент Армении предлагает сбор денег в страховой фонд военнослужащих

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ 4 из 6 фракций парламента Армении высказались в пользу законопроекта о сборе в 1 тыс. драмов (2000 долларов) в страховой фонд военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, против законопроекта высказался Армянский национальный конгресс.

По словам главы фракции "Оринац еркир" Эгине Бишарян, нельзя требовать у граждан урезать расходы и отговариваться тем, что бюджет пуст. По его словам, многие из тех, кто участвовал в войне в Карабахе, теперь нуждаются и вынуждены протягивать руку.

Как заявил руководитель фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян, обороноспособность – это, прежде всего, прочная экономика без коррупции. "Коррупция может погубить и Армению, и Нагорный Карабах, и вас самих", - сказал он.